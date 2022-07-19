← С начала купального сезона в Прикамье утонуло 26 человек
За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 75 человек
Новые случаи заболевания диагностированы в 9 территориях края: в Перми, Березниках, в Чусовском, Краснокамском, Пермском, Чернушинском, Кунгурском, Нытвенском и Большесосновском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 847 человек.
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