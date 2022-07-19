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С начала купального сезона в Прикамье утонуло 26 человек
Из последних случаев - гибель мужчины в Сылве под Кунгуром и настоящая трагедия на реке Чусовая в районе Усть-Шалашной. Там семья каталась на резиновой лодке с мотором. Из-за волны лодка подпрыгнула и мать с малолетним ребенком оказались в воде. Отец прыгнул за ними, и в итоге все трое пропали. В лодке осталась 7-летняя девочка, ее подобрал проходивший мимо катер. Тела мужчины и 3-летнего ребенка позже нашли. Поиски мамы продолжаются.
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