В Перми откроется школа вождения электросамокатов

ГИБДД города Перми совместно с администрацией города и сервисом кикшеринга Whoosh открывает школу вождения электросамокатов. С 20 по 22 июля на площади у Пермского академического Театра-Театра каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов и ознакомиться с устройством и возможностями новейших моделей шеринговых самокатов. Школа будет работать 20 июля с 12:00 до 18:00, 21 и 22 июля с 14:00 до 18:00.Курс обучения займет не более 10 минут. Сотрудники ГИБДД расскажут об основных правилах дорожного движения, необходимых для управления электросамокатом. Специалисты Whoosh подскажут, как ездить по городу с комфортом, не создавая при этом неудобств для пешеходов и автомобилистов. Закрепить знания можно будет, пройдя тест. Помимо знания основных правил вождения самокатов, прошедшие тест получат промокод на скидку на пользование сервисом кикшеринга. После окончания обучения пользователи смогут совершить бесплатную тестовую поездку на специально отведенной территории для закрепления практических навыков.Напомним, ранее городские власти заключили соглашение с представителями компаний, осуществляющей прокат электросамокатов. Оно устанавливает максимальную скорость передвижения электросамокатов в различных зонах, а также устанавливает зоны, в которых это движение невозможно.