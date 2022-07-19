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В Перми открыли гипермаркет автозапчастей
Владимир Ганзюк после торжественной части зашёл поинтересоваться ассортиментом продукции в только что открывшимся гипермаркете автозапчастей. Выбрал канистру моторного масла и сразу записался на бесплатную замену технической жидкости в двигателе – здесь же в автосервисе.
Владимир Ганзюк: «Автомоё» здесь большой выбор и многое в наличии, можно всё приобрести или заказать".
Автозапчасти в наличии на складе, и под заказ, есть всё и для и иномарок, и отечественных авто, а также собственное производство автохимии, аксессуаров и запчастей.
Отдельного внимания заслуживает клиентская зона – уровень международного аэропорта – мягкие кресла, кафе и приветливые сотрудники.
Также для всех желающих была организована экскурсия на станцию технического обслуживания, где расположены 15 подъемников и современное профессиональное оборудование, с помощью которого можно выполнить любые виды работ, да и ещё и со скидками.
Марат Хазиев, генеральный директор ГК «Автомоё»: "В честь открытия я должен всем рассказать о том, что у нас праздничные скидки весь июль до 30%, приезжайте, пользуйтесь. Не сомневаюсь, что все останутся довольны".
Сегодня группа компаний «Автомоё» представлена в более 50 городах Российской Федерации. За 14 лет открыто более 200 магазинов автозапчастей. Новый автоцентр в краевой столице уже одиннадцатый по счёту. Всё для того, чтобы владение автомобилем было не только приятным, но и безопасным.
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