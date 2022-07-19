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Древняя Афкула - город, о котором знали даже в Египте
Алексей Сарапулов, археолог, к.и.н., проректор по научной работе ПГГПУ: "В этом году достаточно интересно, мы копаем позднюю часть, то есть это 13-й — начало 14-го века, и достаточно большое количество встречено каблуков. То есть это каблуки, которые использовались на обуви. Они встречаются достаточно в большом количестве в Волжской Булгарии, и как раз они свидетельствуют о городской культуре".
Так называемое «Рождественское городище» было построено в конце 9 века местным финно-угорским племенем. Но наиболее хорошо сохранились культурные слои 13-го и первой половины 14-го веков, когда здесь вели торговлю купцы из Волжской Булгарии.
Наталья Крыласова, археолог, д.и.н., профессор ПГГПУ: "Мы предполагаем, что сами булгарские купцы доходили досюда, а отсюда уже местные финно-угорские везли дальше до Ледовитого океана, на те территории, эти товары булгарские, везли за Урал".
Сегодня уже нет сомнений, что это было не просто укрепленное поселение, а настоящий город — пусть и небольшой. Жили здесь и булгары, и местные финно-угры, и даже славяне. Городок стоял на оживленном торговом пути. Средневековые арабские и египетские хроники знают его под названием Афкула.
Считается, что именно отсюда начал свое распространение по современному Пермскому краю ислам, и поэтому мусульманские паломники бывают здесь каждое лето.
Археологи давно ищут здесь остатки мечети. Но пока безуспешно. Зато настоящей сенсацией стал именной перстень — так узнали единственное имя человека, который, по крайней мере, какое-то время, жил в Афкуле на исходе 13-го столетия - Аджлаб ибн Умар.
Анвар хазрат Аблаев, муфтий Пермского края: "Зная историю Афкулы, очень для нас знаково то, что на этой территории жили люди разных этносов, разной культуры, и самое главное, что между ними всегда был мир".
Афкула был торгово-ремесленным центром. Среди находок - осколок зеркала из Золотой Орды, инструменты местных мастеров. Булгары вывозили с пермской земли медь и пушнину, а возвращались с диковинными вещами со всего, известного им, мира.
В середине 14-го века люди покинули Афкулу и больше не возвращались. Почему — пока остается загадкой, ответ на которую археологи намерены во что бы то ни стало отыскать.
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