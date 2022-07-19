В Пермском крае прогнозируется похолодание

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← В Перми будет скорректирован график движения автобусов №38 и №64
Средняя дамба: подрядчику поручено в кратчайшие сроки разместить предупреждающие знаки →
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