В Перми будет скорректирован график движения автобусов №38 и №64

С 23 июля изменится расписание движения автобусного маршрута №38 «м/н Запруд – м/н Гарцы – улица Ушинского» и №64 «ДДК им. Кирова – станция Пермь-II» в выходные дни, сообщили департаменте транспорта администрации Перми. Так, отправление маршрута №38 в 06:00 с остановочного пункта «Улица Ушинского» будет скорректировано. Автобус станет отправляться в 05:55. Кроме того, изменится время отправления маршрута №64 с 07:00 на 07:05 от конечной остановки «Станция Пермь-II». Изменение вводится для удобства пересадки с прибывающего электропоезда.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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