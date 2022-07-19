Средняя дамба: подрядчику поручено в кратчайшие сроки разместить предупреждающие знаки

После утреннего переполоха на подъездах к Средней дамбе в Перми власти краевой столицы поручили подрядчику в кратчайшие сроки разместить предупреждающие знаки так, чтобы водители их видели заранее, а не упершись в место проведения работ, как это было накануне. На мостовом переходе через Егошихинский лог начался незапланированный ремонт.Если пешеходы разницы не заметили, то те, кто утром после выходных поехал на работу на машине, ее ощутили. Дамбу полностью закрыли на ремонт с 17 июля. Некоторым пришлось разворачиваться и искать альтернативные пути.Между тем, такое перекрытие было мерой необходимой. Работы тут начали 9 июля и в процессе демонтажа одной из плит обнаружили значительный размыв грунта.Глубина котлована достигает порядка 4 метров. Это значительно больше, чем предполагалось изначально.Чтобы избежать негативных последствий, комиссия по ЧС под председательством Главы Перми Алексея Дёмкина приняла решение оперативно провести ремонт. Сейчас подрядчик вскрывает переходные плиты и старый деформационный шов. Далее уложат противоразмывную засыпку.Вадим Васильев, заместитель начальника МКУ «Пермблагоустройство»: "Самое сложное сейчас - выдолбить старый бетон. Набрал определенную прочность, поэтому долбится тяжело. После того как закончатся долбежные работы, все будет намного быстрее".Ход работ контролируют представители администрации. Заместитель главы Дмитрий Галиханов провел выездное совещание на объекте. Подрядчику даны указания разместить дополнительные аншлаги и знаки о перекрытии участка, чтобы люди не путались.Дмитрий Галиханов, заместитель главы администрации Перми: "И с этой стороны так же поставить знаки «Тупик». Надо подрядной организации объяснить. Согласно нормативной схеме выставить знаки".Работу светофоров скорректировали уже накануне. Это должно несколько разгрузить Северную и Южную дамбу, по которым сейчас идут потоки транспорта.Дмитрий Артеменко, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "При необходимости переключают светофоры в ручной режим и прогоняют транспортные средства, где на улицах образовываются заторы".Временно изменено и движение автобусов. Так, маршруты №4, №55 и №67 объезжать ремонт будут по улицам Островского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, №36 – по улице Островского, Северной дамбе, улице Крупской. №63 будет укорочен до остановки «Поликлиника имени Пичугина».Так что водителям и пассажирам придется потерпеть и искать плюсы хотя бы в том, что благодаря полному перекрытию дамба будет полностью отремонтирована раньше изначального срока на две недели - до 6 августа.