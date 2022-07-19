В лесах Перми проведено более 70 противопожарных рейдов

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, сотрудники Пермского городского лесничества совместно с представителями администрации районов, МЧС и полиции проводят регулярные рейды в местах массового отдыха на территории городских лесов. С начала пожароопасного сезона проведено уже 70 таких рейдов. Больше всего проверок и обходов осуществляется в наиболее популярном у пермяков Черняевском лесу. Жителям объясняют правила безопасности в особый пожароопасный период.Для снижения рисков возникновения лесных пожаров жителям важно помнить о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу: не поджигать траву, не бросать горящие спички, сигареты, окурки, золу, стекло (которые могут быть линзами для лучей солнца), не оставлять в лесу мусор и не сжигать его. Важно помнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий.В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же позвонить в пожарную службу по телефонам: 101 или 112.