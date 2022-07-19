← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.07.2022
В Перми будет скорректирован график движения автобусов №38 и №64 →
В лесах Перми проведено более 70 противопожарных рейдов
Для снижения рисков возникновения лесных пожаров жителям важно помнить о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу: не поджигать траву, не бросать горящие спички, сигареты, окурки, золу, стекло (которые могут быть линзами для лучей солнца), не оставлять в лесу мусор и не сжигать его. Важно помнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий.
В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же позвонить в пожарную службу по телефонам: 101 или 112.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.07.2022
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