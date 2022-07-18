«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.07.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.07.2022
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На средневековом Рождественском городище начался новый сезон раскопок
В Перми пройдёт фестиваль фермерской еды «Своё»
К сбору клубники в товарных объемах приступили в Пермском крае
Известный писатель Сергей Тупицын опубликовал свою новую книгу
В Перми 6-летний мальчик, захлебнувшийся в бассейне, пришел в себя
В Прикамье появится новый туристический маршрут «Медвежий тракт»
Семь детей утонули в водоёмах Прикамья в купальный сезон
В Пермском крае из-за жары продлили запрет на посещение лесов
с 17 июля по 6 августа будет закрыто движение транспорта по Средней дамбе
В Перми с 16 июля вырос штраф за безбилетный проезд
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