На средневековом Рождественском городище начался новый сезон раскопок
Отряд Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского педагогического университета начал новый сезон раскопок на средневековом Рождественском городище в Карагайском округе. Этим летом, помимо прочего, ученые находят много каблуков, относящихся к культуре Волжской Булгарии.Это в очередной раз доказывает, что здесь было не просто укрепленное стенами поселение, а настоящий город с мостовыми. Арабские хроники с 13 века упоминают этот населенный пункт под именем Афкула. Это единственное средневековое поселение Прикамья, упоминающееся в летописных источниках Ближнего Востока. Первое городище здесь появилось еще в конце 9 века, его возвели финно-угорские племена. В 11 веке городок стал торгово-ремесленной факторией, посредством которой древние булгары вели торговлю с территориями Северного и Восточного Урала. Считается, что через древнюю Афкулу началось проникновение ислама на территорию современного Пермского края. Мусульмане края ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться своим предкам. Неподалёку от городища расположено средневековое кладбище, где есть и мусульманский участок.
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