В Прикамье появится новый туристический маршрут «Медвежий тракт»

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В интервью ТАСС заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников сообщил, что «проект предполагает создание всей соответствующей инфраструктуры с установкой аншлагов, навигации, туристических мест».
Таким образом, путешествующие по «Золотому кольцу» туристы через Кострому и Киров смогут проехать в Пермь.
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