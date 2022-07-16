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Семь детей утонули в водоёмах Прикамья в купальный сезон
Полиция проводит профилактические рейды по предотвращению происшествий на воде. По данным на 15 июля, выявлено 78 несовершеннолетних, которые находились у воды без присмотра взрослых. 34 родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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