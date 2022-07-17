В Перми 6-летний мальчик, захлебнувшийся в бассейне, пришел в себя

6-летний мальчик, захлебнувшийся в бассейне, пришел в себя, но продолжает находиться под наблюдением врачей. ЧП произошло накануне в Перми в комплексе «Термы Тенториум», где ребенок отдыхал с мамой. По разным данным, мальчик провел под водой от одной до пяти минут. Из бассейна его вытащили другие отдыхающие, они же оказали первую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Валерий Медянцев, заместитель руководителя Следственного отдела по Индустриальному району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "В настоящее время изъята вся необходимая документация, проводятся допросы, выемки, осмотры, обыски, по результатам которых следствием будет дана принципиальная оценка деятельности каждого должностного лица в указанном бассейне".В краевую детскую клиническую больницу мальчика доставила скорая помощь в состоянии комы. Сейчас он пришел в сознание и может говорить.Юрий Курносов, и.о. руководителя педиатрической службы Пермской краевой детской клинической больницы: "Состояние мальчика на сегодняшний момент с положительной динамикой. Ребенок снят с аппарата искусственной вентиляции легких, ребенок в сознании, но пока сохраняется слабость. Проводится дообследование согласно тяжести состояния. Ребенок находится в отделении меньше суток, все необходимые исследования будут проведены. После них, на основании полученных данных, можно будет что-либо сказать".