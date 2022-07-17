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В Перми 6-летний мальчик, захлебнувшийся в бассейне, пришел в себя
Валерий Медянцев, заместитель руководителя Следственного отдела по Индустриальному району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "В настоящее время изъята вся необходимая документация, проводятся допросы, выемки, осмотры, обыски, по результатам которых следствием будет дана принципиальная оценка деятельности каждого должностного лица в указанном бассейне".
В краевую детскую клиническую больницу мальчика доставила скорая помощь в состоянии комы. Сейчас он пришел в сознание и может говорить.
Юрий Курносов, и.о. руководителя педиатрической службы Пермской краевой детской клинической больницы: "Состояние мальчика на сегодняшний момент с положительной динамикой. Ребенок снят с аппарата искусственной вентиляции легких, ребенок в сознании, но пока сохраняется слабость. Проводится дообследование согласно тяжести состояния. Ребенок находится в отделении меньше суток, все необходимые исследования будут проведены. После них, на основании полученных данных, можно будет что-либо сказать".
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