В Перми благоустраивают городские дворы

Множество городских дворов в Перми сегодня благоустраиваются одновременно. Работы разной степени интенсивности идут по всем районам. Сергей Жуков, управляющий ТСЖ «Три товарища»: "Здесь находилась детская площадка, она пришла в негодность".Помог нацпроект, рассказывает Сергей. Всего за месяц во дворе на Екатерининской, 167 уложили новый асфальт, сделали парковку, поставили спортивную площадку с тренажерами, обновили пространство для детей.Сергей Жуков, управляющий ТСЖ «Три товарища»: "Хоть где-то дети могут отдохнуть. Мне приходилось с внучкой гулять по всей округе, чтобы найти что-то".Работы этим летом провели и на Большевистской, 24. Двор нуждался в обновлении асфальта, оборудовании парковок, устройстве тротуаров. Теперь здесь можно комфортно и ходить, и ездить.Светлана Зырянова, председатель ТСЖ «Большевистская, 24»: "Очень был плохой тротуар, ливневка выходила на тротуар, зимой он вспучивался, летом он проседал. Трещины, колдобины... а теперь такая красота".Работы уже здесь закончены, но не приняты. С инспекцией сюда сегодня приехали представители администрации, и небольшие недочеты все-таки нашли. Среди них подъезд для маломобильных людей, колодец и высота бордюров.В рамках нацпроекта только в Ленинском районе до конца лета отремонтируют 8 дворов, два из них уже приняты. Все работы под пристальным контролем специальной комиссии.Александр Русанов, и.о. главы Ленинского района Перми: "Комиссии сформированы и состоят из представителей общественности и депутатского корпуса, и представителей администрации. Проверки проходят достаточно профессионально. Мы детально следим за выполнением работ".Что касается города в целом, работы ведутся повсеместно. Благоустройство идет возле 100 многоквартирных домов, 23 объекта уже приняты. Это и устройство парковок, асфальтирование, установка детских и спортивных площадок, кронирование деревьев.Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми: "У нас в Перми действует 3 программы. С момента действия федеральной программы «Формирование современной городской среды» 2017 года регулярно участвуем. Кроме того, в Перми действует еще две программы, направленные на благоустройство, они существуют гораздо раньше, с 2011 года - это благоустройство дворовых территорий и именно целевое назначение по детским площадкам".В этом году в рамках программы запланировано и обустройство контейнерных площадок. Такие работы будут вестись на более чем 60 объектах.Большой обновленный двор на Екатерининской готов встречать маленьких посетителей и из соседних домов. Места хватит на всех.