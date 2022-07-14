Четверг будет самым жарким днем недели

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01.06.2022 в 08:44
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В Перми утонул 11-летний мальчик
Музей под открытым небом "Хохловка" станет более доступным для туристов
В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве двух женщин
"Новогор-Прикамье" в течение 14 лет планирует полностью заменить в Перми изношенные коммуникации
На пляже КамГЭС прошел рейд по соблюдению правил поведения на воде
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2022
МЧС: 14 июля в Прикамье ожидаются грозы с градом и сильным ветром
В пермском институте Росгвардии стартовали вступительные экзамены
В Прикамье ограничили пребывание граждан в лесах
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