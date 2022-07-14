В Пермском крае отменили обязательную вакцинацию
Напомним, документ предписывал обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер деятельности, руководители компаний были обязаны до 1 декабря прошлого года организовать проведение профилактических прививок среди не менее 80% работников.
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