В Перми установили телетерминал МФЦ

В МФЦ сегодня представили терминал с функцией получения госуслуг. Он доступен каждому. Кроме самих госуслуг, дает человеку возможность в любой момент обратиться за консультацией к специалисту.Валерия Вязова:- Я пришла получить электронную трудовую книжку, но, к сожалению, ничего не понимаю, куда нажимать.Валерия — один из первых пользователей телетерминала. Надеялась на собственный опыт, но на Госуслугах запуталась.Валерия Вязова: "Здравствуйте, меня зовут Валерия, подошла к вашему устройству в ТРК «Спешилов» и пытаюсь получить электронную трудовую книжку".Оператор call-центра не видит позвонившего человека. Зато может наблюдать за всем, что происходит на экране телетерминала, тем самым пошагово сопровождая действия человека.При этом доступа к аккаунту заявителя сотрудник МФЦ не имеет, а только подсказывает. Все действия клиент производит сам. Под чутким руководством Анны, Валерия за пять минут получила желаемый документ.По сути, телетерминал — это большой планшет с доступом к большинству федеральных и региональных порталов и прямой связью с консультантом. Ранее глава региона Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что мало просто внедрять цифровые сервисы, необходимо научить пользоваться ими тех, кто не имеет соответствующих навыков.Анна Перетрухина, консультант контактного центра ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Чаще всего обращаются с вопросами восстановления доступа на портале Госуслуг. Видимо, люди, заявители, самостоятельно не справляются, мы оказываем в этом помощь, и очень часто в последнее время заказывают справки о наличии-отсутствии судимости".Телетерминал МФЦ — пилотный проект. Он один такой в Пермском крае, да и во всей России тоже.Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: "Мы сейчас оптимизируем его работу в рамках первого этапа, и в рамках развития проекта вторым этапом планируем применить и тиражировать эту технологию, телетерминал, в удаленных территориях Пермского края".За прошедший год Министерством информразвития Пермского края более 80 услуг были переведены в электронную форму. А до 2024 года жители смогут получать онлайн практически все социально значимые услуги.Телетерминал МФЦ установлен на первом этаже ТРК «Спешилов» в Камской долине. Кроме того, в филиале «Центральный-2» на улице Куйбышева в Перми стоят компьютеры для общественного пользования. Разобраться в работе портала здесь также помогают цифровые консультанты.