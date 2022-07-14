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В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве двух женщин
"По данным следствия, 12 июля 2022 года в квартире двухквартирного жилого дома находилась компания мужчин и женщин после совместного распития спиртного. В это время в квартиру пришел сожитель одной из присутствующих женщин и позвал ее домой. На этой почве между сожителями произошел конфликт, после которого мужчина сходил к себе домой, вооружился снаряженным карабином, и, вернувшись обратно, смертельно ранил сожительницу, её подругу, а также причинил ранения находившемуся там же мужчине", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
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