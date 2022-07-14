В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве двух женщин. 12 июля в одном из жилых домов расположенных в посёлке Красный Берег Соликамского городского округа обнаружены тела двух женщин 1987 и 1973 годов рождения с огнестрельными ранениями. Кроме того, в доме был ранен мужчина, которого доставили в медицинское учреждение. Вскоре был задержан подозреваемый. Им является ранее судимый местный житель, 1961 года рождения, сожитель одной из убитых женщин."По данным следствия, 12 июля 2022 года в квартире двухквартирного жилого дома находилась компания мужчин и женщин после совместного распития спиртного. В это время в квартиру пришел сожитель одной из присутствующих женщин и позвал ее домой. На этой почве между сожителями произошел конфликт, после которого мужчина сходил к себе домой, вооружился снаряженным карабином, и, вернувшись обратно, смертельно ранил сожительницу, её подругу, а также причинил ранения находившемуся там же мужчине", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.