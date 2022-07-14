"Новогор-Прикамье" в течение 14 лет планирует полностью заменить в Перми изношенные коммуникации

«Новогор-Прикамье» планирует обновлять в краевой столице ежегодно до 40 километров сетей. Это позволит в течение 14 лет полностью заменить изношенные коммуникации. О перспективах развития системы водоснабжения и водоотведения рассказали в рамках презентации отчёта компании о деятельности за 2021 год. Встреча прошла с участием администрации Перми, депутатов, глав районов и руководства «РКС-Холдинг». На заседании также было отмечено, что большинство аварийных ситуаций связаны с тем, что порядка 30% всех трубопроводов уже отработали свой срок эксплуатации, который составляет 50 лет. Григорий Терян, заместитель генерального директора ООО «РКС-Холдинг»: "Только на таких встречах можно открыто и честно обсудить текущую ситуацию и текущие проблемы, и как из этих ситуаций в будущем выходить для того, чтобы соблюсти все интересы и города, и власти, и абонентов, и всех участников этого процесса".Как было заявлено, «Новогором» за прошедший год инвестиционная программа была выполнена на 103%, а общие вложение составили 1 млрд 400 млн рублей. Также к системе водоснабжения и водоотведения было подключено 83 новых объекта. Основными итогами последних лет работы компании стали реконструкция головных сооружений – Чусовского водозабора и Биологических очистных сооружений. В результате эти объекты работают в полном соответствии со всеми требованиями. В следующих своих инвестпрограммах «Новогор» будет делать акцент на сетевом хозяйстве. Сейчас компания проектирует крупные трубопроводы с целью ликвидации «узких мест» в сетях Перми.Владимир Глазков, главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье»: "Мы теперь работаем в рамках всех постановлений правительства, по законодательству. У нас головные сооружения, что по воде, что по очистке, соответствуют СанПиНу всем нормам. То, что мы выпускаем после очистки, оно намного лучше, чем мы получаем воду для того, чтобы ее обрабатывать для питья жителям города Перми".