← На пляже КамГЭС прошел рейд по соблюдению правил поведения на воде
"Новогор-Прикамье" в течение 14 лет планирует полностью заменить в Перми изношенные коммуникации
Как было заявлено, «Новогором» за прошедший год инвестиционная программа была выполнена на 103%, а общие вложение составили 1 млрд 400 млн рублей. Также к системе водоснабжения и водоотведения было подключено 83 новых объекта. Основными итогами последних лет работы компании стали реконструкция головных сооружений – Чусовского водозабора и Биологических очистных сооружений. В результате эти объекты работают в полном соответствии со всеми требованиями. В следующих своих инвестпрограммах «Новогор» будет делать акцент на сетевом хозяйстве. Сейчас компания проектирует крупные трубопроводы с целью ликвидации «узких мест» в сетях Перми.Владимир Глазков, главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье»: "Мы теперь работаем в рамках всех постановлений правительства, по законодательству. У нас головные сооружения, что по воде, что по очистке, соответствуют СанПиНу всем нормам. То, что мы выпускаем после очистки, оно намного лучше, чем мы получаем воду для того, чтобы ее обрабатывать для питья жителям города Перми".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На пляже КамГЭС прошел рейд по соблюдению правил поведения на воде
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2022
МЧС: 14 июля в Прикамье ожидаются грозы с градом и сильным ветром
В пермском институте Росгвардии стартовали вступительные экзамены
В Прикамье ограничили пребывание граждан в лесах
В Очёре передали награды семьям погибших в ходе спецоперации
В МЧС напомнили о мерах безопасности при непогоде
Жителя Прикамья будут судить за брошенный окурок, из-за которого сгорели два дома
В Пермском театре оперы и балета представили последнюю премьеру сезона
На дороге Болгары-Крылово начнется ремонт моста через р. Ившиха
Добавить комментарий: