Музей под открытым небом "Хохловка" станет более доступным для туристов

Музей "Хохловка" станет более доступным для туристов. И для тех, кто добирается сюда на автобусе, и для тех, кто на своем транспорте. Здесь идет дорожное строительство. Показать внучке одно из главных достопримечательностей Прикамья — музей Хохловку — такую задачу себе поставила Елена Рябова. Обойти удалось все окрестности — путь из Перми выдался быстрый.Елена Рябова: "Развилка такая хорошая будет сейчас. А парковку какую строят!"Речь идет о будущем разворотном кольце для общественного транспорта возле музея. Доступности туристических объектов краевые власти уделяют особое внимание: строительство ведется полностью за счет регионального бюджета.К концу лета здесь откроется парковка для автобусов. Туристы говорят, это сильно уменьшит количество автомобильных заторов.Светлана Высоцкая: "Если будет такая доступность, то и народу больше прибавится".Основные работы завершены. Подрядчик уложил асфальт, тротуары, поставил остановку, установил ливнёвки, а с ними и специальные фильтры для очистки сточных вод. Не забыли и о маломобильных гостях. На тротуаре от остановки до музея будет уложена тактильная плитка.Станислав Ершов, инженер ООО «Евродорстрой»: "Остаточные объемы остались по благоустройству территории — это укрепительные работы по нагорной канаве".Еще один участок — реконструкция перекрестка на Хохловку на дороге Пермь-Ильинский. Рабочие строят переходно-скоростные полосы, здесь будут организованы островки безопасности, барьерное ограждение и смонтировано освещение. Будут установлены 16 опор. Обновить предстоит больше 7 тысяч квадратных метров асфальта.Особое внимание в проекте уделено безопасности. Здесь будет установлено три светофора по всем направлениям — в Пермь, в Ильинский и в Хохловку. Главная задача — регулировка движения автомобилей.Часть работ уже выполнена. Уложен нижний слой асфальта, на 10 метров удлинены водопропускные трубы. Хоть по плану закончить строительство подрядчик должен до середины сентября, водители разницу уже видят.Владимир Ознобихин, водитель: "Асфальтовое покрытие поменяли, и дороги стали без ям. В Пермском крае вообще, по сравнению с другими, хорошие дороги".Отсюда преимущество во внутреннем туризме. В этом году регион вошел в десятку субъектов страны по туристической привлекательности. Как заметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сегодня для людей создаются комфортные условия, поэтому дорожная инфраструктура должна быть обеспечена в первую очередь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы получили поддержку у Туризма РФ по развитию горнолыжки в Губахе, гостиничных комплексов. Нам есть что показывать: и природу свою, и промышленность тоже, промышленный туризм у нас развивается. Поэтому планов очень много".Если говорить о Хохловке, то это новое кольцо, которое откроется здесь уже через месяц.