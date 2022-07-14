← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2022
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На пляже КамГЭС прошел рейд по соблюдению правил поведения на воде
Светлана Ломаева, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми, председатель КДН: "Обязательно нужно с кем-то со взрослыми, договорились? Давай домой".
За распитие спиртного в ходе таких рейдов комиссия может вынести административный штраф до полутора тысяч рублей. За то, что родители подчас бывают невнимательны, наказание не предусмотрено, вот и приходится пока просто предупреждать.
Светлана Ломаева, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми, председатель КДН: "Основная задача - проинформировать родителей, законных представителей о необходимости следить за своими детьми, не отпускать их одних в воду, не выпускать из поля зрения".
К началу сезона около КамГЭС по поручению главы Перми Алексея Демкина огородили все опасные зоны, закрыт доступ на пирс. Количество спасателей увеличилось, и они получили дополнительное оборудование. Но это только техническая сторона вопроса.
Посты спасателей на пляже КамГЭС работают каждый день. Но спасателей всего шесть, а число отдыхающих в жаркий день идет на тысячи. И это в первую очередь ответственность самих отдыхающих.
Чаще всего спасатели сталкиваются с последствиями отдыха не на воде, а скорее, на суше. Только за сегодняшний день: 5 порезов, 2 ушиба и тепловые удары.
Вероника Сафина, матрос-спасатель: "Мы мочим полотенце, даем холодной воды либо теплый чай".
В Перми сейчас 4 официально открытых места отдыха у воды: у Коммунального моста, у КамГЭС, на Мотовилихинском пруду и в Новых Лядах. Подобные совместные рейды в ближайшее время будут проходить везде и регулярно. Дальше все зависит от сознательности взрослых.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2022
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