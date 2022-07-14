На пляже КамГЭС прошел рейд по соблюдению правил поведения на воде

Как и было обещано в начале недели, полиция и городские чиновники отправились на пермские пляжи. Целью рейда стала профилактика ЧП у воды.С наставлениями на пляже КамГЭС участники совместного рейда администрации района и полиции подходят к каждому второму отдыхающему. Одним просто достаточно напомнить об элементарных правилах поведения. А вот детей, купающихся без присмотра взрослых, сразу отправляют домой.Светлана Ломаева, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми, председатель КДН: "Обязательно нужно с кем-то со взрослыми, договорились? Давай домой".За распитие спиртного в ходе таких рейдов комиссия может вынести административный штраф до полутора тысяч рублей. За то, что родители подчас бывают невнимательны, наказание не предусмотрено, вот и приходится пока просто предупреждать.Светлана Ломаева, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми, председатель КДН: "Основная задача - проинформировать родителей, законных представителей о необходимости следить за своими детьми, не отпускать их одних в воду, не выпускать из поля зрения".К началу сезона около КамГЭС по поручению главы Перми Алексея Демкина огородили все опасные зоны, закрыт доступ на пирс. Количество спасателей увеличилось, и они получили дополнительное оборудование. Но это только техническая сторона вопроса.Посты спасателей на пляже КамГЭС работают каждый день. Но спасателей всего шесть, а число отдыхающих в жаркий день идет на тысячи. И это в первую очередь ответственность самих отдыхающих.Чаще всего спасатели сталкиваются с последствиями отдыха не на воде, а скорее, на суше. Только за сегодняшний день: 5 порезов, 2 ушиба и тепловые удары.Вероника Сафина, матрос-спасатель: "Мы мочим полотенце, даем холодной воды либо теплый чай".В Перми сейчас 4 официально открытых места отдыха у воды: у Коммунального моста, у КамГЭС, на Мотовилихинском пруду и в Новых Лядах. Подобные совместные рейды в ближайшее время будут проходить везде и регулярно. Дальше все зависит от сознательности взрослых.