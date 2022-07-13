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В Очёре передали награды семьям погибших в ходе спецоперации
Андрей Тютиков, служивший в ходе специальной операции пулеметчиком мотострелкового отделения, награжден Орденом мужества. Орден передан Валентине Азовских - опекуну и сводной сестре Андрея.
Константин Светлов учился в школе №3 города Очёра, Андрей Тютиков - в школе №2. Принято решение, что в этих учебных заведениях в ближайшее время установят памятные доски, чтобы увековечить имена земляков.
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