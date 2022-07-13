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В Прикамье ограничили пребывание граждан в лесах
Как сообщает краевое министерство природных ресурсов, с 12 по 15 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Красновишерского, Сивинского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств.
С 13 по 15 июля - на территориях Косинского, Веслянского, Гайнского, Вайского, Колвинского, Чердынского, Березниковского, Соликамского, Осинского, Очерского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского и Октябрьского лесничеств.
С 14 по 15 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств.
Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву.
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