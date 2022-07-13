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В МЧС напомнили о мерах безопасности при непогоде
"Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю от пермского ЦГМС получено штормовое предупреждение о том, что сегодня местами по краю ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду, сильный ливень, сильный дождь, возможен сильный град. Рекомендация для населения - без необходимости не находиться на улице, во время непогоды укрыться в капитальном здании. При движении в автомобиле во время сильного дождя - остановиться у обочины, не пересекать на автомобиле глубокие лужи", - рассказал Сергей Лузин, заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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