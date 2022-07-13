Жителя Прикамья будут судить за брошенный окурок, из-за которого сгорели два дома. В мае прошлого года в полицию Добрянки поступило сообщение о том, что в п. Нижний Лух горит жилой дом. Пожар был ликвидирован, однако огонь уничтожил два жилых дома и надворные постройки.Сотрудники полиции установили, что причиной возгорания является поджог. Также стражи порядка выяснили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель п. Нижний Лух."Как позже пояснил молодой человек, проходя мимо одного из домов поселка, он выкинул непотушенный окурок сигареты в сторону сарая, в котором находилось сено, не убедившись в безопасности своих действий. В результате произошло возгорание и владельцам домов был причинен общий ущерб в сумме порядка 5 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.