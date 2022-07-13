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В Пермском театре оперы и балета представили последнюю премьеру сезона
Камерная опера "Река Керлью" - одно из ключевых произведений музыкального театра 20 века. Композитор вдохновился на ее создание после путешествия по Японии и посещения традиционного театра Но. Это один из видов японского драматического театра. Особенность его в том, что текст находится в сложном сплаве с музыкой, ритмом и даже шорохами.Все роли, даже роль сумасшедшей матери, исполняют мужчины. Но это не отталкивает, а даже придает образу больше трагичности. Несчастная женщина становится некрасива и слегка мужеподобна.
Для того чтобы погрузить зрителей в атмосферу постановки, молодой режиссер из Санкт-Петербурга Федор Федотов поменял зрителей и артистов местами. И это сработало - сложное в воспроизведении и восприятии музыкальное произведение чувствуется не ухом, а буквально всем телом, погружая в транс. Неслучайно сам Бенджамин Бриттен называл свое произведение "опера-ритуал".
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