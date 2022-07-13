← В Перми сгорел дотла очередной автомобиль
В Пермском театре оперы и балета представили последнюю премьеру сезона →
На дороге Болгары-Крылово начнется ремонт моста через р. Ившиха
На участке реконструкции организовано реверсное движение со светофорным регулированием. Ограничение вводится до окончания производства работ до 01 ноября 2022 г.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми сгорел дотла очередной автомобиль
В Кировском районе авто вылетело с трассы и застряло между деревьев
В Перми снимут ограничения движения по улице Попова
В Перми из-за грозы не смогли сесть три самолета
Гостей Хохловки научили правильно вязать веники
Участники проекта «Большая перемена» познакомились с пермскими роботами
В музее пермской нефти прошли экскурсии для иностранных студентов
Грозы, град и сильный ветер: в Прикамье остается в силе штормовое предупреждение
Программа догазификации в действии
В Прикамье готовятся развернуть серийное производство двигателей к ракетоносителю «Ангара»
Добавить комментарий: