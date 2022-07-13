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Грозы, град и сильный ветер: в Прикамье остается в силе штормовое предупреждение
В поселке Ферма грозу и шквалистый ветер сопровождал сильный град. Видео непогоды очевидцы массово размещают в социальных сетях.
Ранее синоптики предупреждали, что южнее Перми формировались сразу две крупные ячейки с градом. Допускалась вероятность, что стихия дойдет и до самого города.
В поселке Гамово градины достигали размера крупной горошины. Повторение такой погоды возможно и сегодня.
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