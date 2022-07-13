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Грозы, град и сильный ветер: в Прикамье остается в силе штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное МЧС накануне, продолжает действовать и сегодня. Днем в Прикамье возможна сильная гроза, локальные осадки в виде очень сильных дождей и ливней, град. Всё это будет сопровождать шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Накануне в Перми на остановке ДКЖ рухнуло дерево. Проходящие автобусы чудом не пострадали. О пострадавших людях не сообщается.
В поселке Ферма грозу и шквалистый ветер сопровождал сильный град. Видео непогоды очевидцы массово размещают в социальных сетях.
Ранее синоптики предупреждали, что южнее Перми формировались сразу две крупные ячейки с градом. Допускалась вероятность, что стихия дойдет и до самого города.
В поселке Гамово градины достигали размера крупной горошины. Повторение такой погоды возможно и сегодня.

Опубликовано: 13.07.2022 в 10:09 в рубрике - Вести Пермь

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