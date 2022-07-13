В музее пермской нефти прошли экскурсии для иностранных студентов, которые прибыли из Ирака, Сирии, Индонезии, Сомали, Египта и Йемена. Учатся в Пермском политехе, кто-то планирует строить карьеру в Пермском крае.Цвет у нефти разный: есть тёмно-зелёный, есть бордовый, есть тёмно-коричневый.Речь о нефти, которую добывают на территории Пермского края. А слушатели - иностранные студенты из Пермскогополитеха, будущие нефтяники. Один из них - Мустафа, он приехал из Ирака. Сегодня впервые примерил каску, и надеется, что в будущем это будет часть его экипировки.Мустафа Обада: "В Ираке есть компания «ЛУКОЙЛ», и надеюсь, что мы будем там работать".В музее пермской нефти собрано много информации о развитии отрасли в Прикамье. С момента начала нефтедобычи в Верхнечусовских городках до дней сегодняшних. И, по словам лукойловцев, такие познавательные встречи студентам только на пользу.Алексей Нерослов, директор музея пермской нефти: "С одной стороны, развитие, скажем, кругозора, что для студента я считаю немаловажным, с другой стороны - возможность почерпнуть новые и неожиданные сведения".Если есть желание, гостей из-за рубежа готовы учить, предоставлять возможность практики и дальнейшего трудоустройства. Как, например, в одиннадцатом цехе добычи нефти и газа, где ребята из Египта, Ирака и Йемена работают операторами.АбдоТавфикАбдуллах Ахмед, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Очень интересно поработать оператором по добыче нефтегазовых скважин, мне вообще удобно поработать оператором в компании «ЛУКОЙЛ».География этой группы ещё более обширна, студенты приехали учиться из Ирака, Сирии, Индонезии, Сомали, Египта, Йемена и Узбекистана. И это часть работы с потенциальными сотрудниками: студентам помогают в учёбе, более того, готовы организовать досуг.Ещё не все ребята приняли решение - отправиться ли после учёбы домой, на родину, либо остаться здесь и работать в Пермском крае.Сотрудничество нефтяников и Политехнического университета длится уже много лет, и обучение иностранных студентов проходит весьма успешно. Так, в вузе создана базовая кафедра «ЛУКОЙЛ-Перми», и уже два года она выпускает по 100 иностранцев инженеров.