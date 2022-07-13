Программа догазификации в действии. Работы по подведению топлива сегодня идут по всему краю.Дровяная печь больше не нужна. Дмитрий Тарасенко – обычный тракторист из Гамово. Через пять лет после того, как построил свой дом, наконец-то, дождался газа. Все благодаря программе догазификации.Сосед Андрей о программе узнал только, когда на улице появился первый экскаватор. Но уже сейчас готов подать заявку. Выгода очевидна: стоит только вспомнить цены на дрова.Андрей Курицын: "Порядка 15-20 тысяч рублей ежемесячно. Понятно, если газ будет, это очень упростит нашу жизнь".В Гамово сейчас газифицировано 176 частных домов, еще 59 заключили договор по программе догазификации. Проект разрабатывался сельской администрацией, работы выполняет «Газпром газораспределение Пермь». Жители бесплатно получают газовую трубу сразу до фасада дома.Марсель Алдаров, глава Гамовского сельского поселения: "Вся инфраструктура, которая есть в городе, благоустройство, оно, конечно, переходит сюда. И уровень села постепенно должен подтягиваться к таким условиям".Меняют и технологии прокладки трубы. Для того чтобы не портить дорожное полотно, есть установка горизонтально направленного бурения. Может пройти 240 метров под землей, не затронув поверхности. Труба заходит здесь, выходит на противоположной стороне дороге.Подключить дом к газу сейчас стало значительно проще. Главное условие – чтобы населенный пункт был газифицирован, в остальном алгоритм предельно прост.Сергей Колесниченко, директор пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Нужно желание, во-вторых, домовладение на земельном участке должно быть зарегистрировано. После этого надо подать заявление в службу на Оверятской, 54 или это можно сделать на портале Госуслуг дистанционно".В Гамово газ в 59 домах обещают подключить уже в этом году.