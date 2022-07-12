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Растерзавшую грибника медведицу решено оставить в живых
О трагедии близ Горнозаводска сегодня знает весь город. 30 июня мужчина ушёл за грибами и не вернулся. О пропаже заявила мать.
По словам местных жителей, вместе с медвежатами животное обитало в лесах Горнозаводска около 6 лет. Периодически бродило в окрестностях. Напала на человека медведица в порыве материнского инстинкта.
На поиски ушло 4 дня. Сперва нашли машину. А позже и тело - оно было у лёжки, где обитали медвежата. Александр — один из добровольцев — показывает то самое место.
Лесная просека в трёх километрах от города. Грибов здесь много - за минуту найдены три красноголовика. Это изобилие и стало роковым для мужчины.
Александр, волонтёр: "Набрал грибов, унес их в машину. Пошёл еще пособирать. В итоге, встретился".
Погибшим был 47-летний житель Горнозаводска Сергей. Люди вспоминают о нем только хорошее. Говорят, на его месте мог оказаться каждый.
Нина Невинская: "Обычный грибник — и всё. Мы вообще в шоке. Там и малинники, и земляника. Всю жизнь туда ходили".
Это не первый случай, когда животные выходят в свет. На Вишере возле камня Ветлан медведей туристы наблюдают регулярно. Как вести себя, если косолапый встретился на пути, у каждого охотника свой план. Одни говорят шуметь, другие - использовать отпугиватели. Главное, в чем сходятся эксперты — с медведем лучше вообще не пересекаться.
Владимир Осинцев, охотник: "Да ничего не сделаешь. Шуметь надо, шуметь. Больше шума создавать, кричать. Хлопать. И всё".
Сейчас следователи проводят проверку. Местное лесничество усилило меры предосторожности. Однако, в Министерстве природных ресурсов сообщили, убивать животное не будут, так как это медведица, а не шатун. Главная цель - отогнать зверя как можно дальше в тайгу.
Иван Чирков, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Пермского края: "Осуществляются мероприятия по усилению контроля, выездов дополнительных, как егерей охотничьих хозяйств, так и сотрудников Минприроды".
Для Горнозаводска это первый случай за историю, когда животное загрызло человека, говорят люди. Потому пока к хозяину тайги в гости многие из них не спешат.
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