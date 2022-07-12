Глава региона встретился с участниками программы "Гордость России"

Губернатор Дмитрий Махонин встретился с детьми из Донецкой и Луганской народных республик. Все они участники первой смены дополнительной общеразвивающей программы «Гордость России». Вместе со школьниками глава региона спустился с Соборной площади на набережную Камы, где после короткой прогулки состоялась встреча «без протокола». В первую очередь ребята интересовались тем, как Пермь готовится к своему трехсотлетию, какие новые объекты появятся уже в следующем году.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас очень много планов и, конечно, наша ключевая задача - сделать так, чтобы краевая столица в следующем году, 300 лет мы будем праздновать, чтобы она была максимально готова. И под это мы строим очень много объектов, и художественную галерею, и стадион мы строим, парки, скверы".46 подростков из ДНР и ЛНР гостят в Прикамье уже почти две недели, первая смена заканчивается завтра. Все это время они жили в общежитии на базе Пермского гуманитарно-педагогического университета, с воспитателями из этого же вуза прошли обширную культурную и образовательную программу: познакомились с историей Прикамья, побывали в Кунгурской ледяной пещере, посетили музеи, театры, поучаствовали в различных мастер-классах. Всего этим летом для детей из Донецкой и Луганских Республик планируется организовать еще две такие же смены.