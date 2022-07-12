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Глава региона встретился с участниками программы "Гордость России"
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас очень много планов и, конечно, наша ключевая задача - сделать так, чтобы краевая столица в следующем году, 300 лет мы будем праздновать, чтобы она была максимально готова. И под это мы строим очень много объектов, и художественную галерею, и стадион мы строим, парки, скверы".
46 подростков из ДНР и ЛНР гостят в Прикамье уже почти две недели, первая смена заканчивается завтра. Все это время они жили в общежитии на базе Пермского гуманитарно-педагогического университета, с воспитателями из этого же вуза прошли обширную культурную и образовательную программу: познакомились с историей Прикамья, побывали в Кунгурской ледяной пещере, посетили музеи, театры, поучаствовали в различных мастер-классах. Всего этим летом для детей из Донецкой и Луганских Республик планируется организовать еще две такие же смены.
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