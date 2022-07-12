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Вынесен приговор двоим пермякам, обокравшим 12 человек
"Установлено, что злоумышленники в течение марта-мая 2021г., проникая под различными выдуманными предлогами в квартиры престарелых потерпевших, похищали у них денежные средства. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 12 человек в возрасте старше 70 лет. Общая сумма похищенного составила более 1 млн рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил одного из виновных к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому, с учетом смягчающих обстоятельств и принимаемых им мер к возмещению ущерба, назначил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
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