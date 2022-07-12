Вода ошибок не прощает

Первые по-настоящему жаркие дни открывают счет трагедиям на воде. Утонули сразу несколько человек – все в местах, не оборудованных для купания, других в тех районах попросту нет. Да и оборудованные пляжи уже трещат по швам, спасатели устали призывать к осторожности.На пляже у КамГЭС не менее 700 человек, и, кажется, половина из них — дети. В выходные в пиковые часы количество отдыхающих у воды доходило до трех тысяч.С утра как сел в лодку, так за весь день еще ни разу не приставал к берегу, рассказывает спасатель Григорий Копылов. Каждую минуту кто-то норовит заплыть за буйки. Приходится вежливо просить вернуться.В субботу один лихой пловец здесь пытался уплыть на другой берег. Спасатели все время следовали за ним, несмотря на протесты.Григорий Копылов, старший спасательного поста пляжа «КамГЭС»: "Мужчина просто проигнорировал данное ему замечание и уплыл. Когда у него силы закончились, он, видимо, решил с ними обратно вернуться".В Кудымкаре мужчина утонул. Большая компания отдыхала на берегу Иньвы. Выпивали. Убитая горем мать до сих пор не может поверить, что это могло случиться с её сыном.Татьяна Тотьмянина, мать погибшего: "Там такое место, борщевик, ни тропинки, ничего нет, там никто никогда не купался, не рыбачили. Как они там оказались?"Неподалеку от места, где погиб мужчина, в реке плещутся дети. В Кудымкарском округе этим летом нет вообще ни одного организованного места отдыха у воды.Марина Сыстерова: "Вот я сейчас стою тут, я за каждым смотрю, потому что все равно опасно. Меня трясет, что они одни тут купаются".В воскресенье в деревне Мульково под Чусовым течением утянуло 12-летнюю девочку. Тело всё еще ищут водолазы. Похожая трагедия разыгралась в поселке Харино Гаинского округа. Погибшей было пятнадцать.Вадим Арамилев, главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края: "Причина — это неумение плавать, оставление детей у воды без присмотра. Неблагополучная семья и вытекающие из этого все последствия".Еще один человек погиб под Красновишерском в один из первых июльских жарких дней. Купальный сезон в самом разгаре, солнечная погода пока сохраняется. Счет трагедиям на воде не закрыт.Полиция и инспекторы ГИМС увеличивают количество рейдов. Штрафовать будут пьяных и родителей, отпустивших детей купаться одних.