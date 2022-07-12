Вода ошибок не прощает
С утра как сел в лодку, так за весь день еще ни разу не приставал к берегу, рассказывает спасатель Григорий Копылов. Каждую минуту кто-то норовит заплыть за буйки. Приходится вежливо просить вернуться.
В субботу один лихой пловец здесь пытался уплыть на другой берег. Спасатели все время следовали за ним, несмотря на протесты.
Григорий Копылов, старший спасательного поста пляжа «КамГЭС»: "Мужчина просто проигнорировал данное ему замечание и уплыл. Когда у него силы закончились, он, видимо, решил с ними обратно вернуться".
В Кудымкаре мужчина утонул. Большая компания отдыхала на берегу Иньвы. Выпивали. Убитая горем мать до сих пор не может поверить, что это могло случиться с её сыном.
Татьяна Тотьмянина, мать погибшего: "Там такое место, борщевик, ни тропинки, ничего нет, там никто никогда не купался, не рыбачили. Как они там оказались?"
Неподалеку от места, где погиб мужчина, в реке плещутся дети. В Кудымкарском округе этим летом нет вообще ни одного организованного места отдыха у воды.
Марина Сыстерова: "Вот я сейчас стою тут, я за каждым смотрю, потому что все равно опасно. Меня трясет, что они одни тут купаются".
В воскресенье в деревне Мульково под Чусовым течением утянуло 12-летнюю девочку. Тело всё еще ищут водолазы. Похожая трагедия разыгралась в поселке Харино Гаинского округа. Погибшей было пятнадцать.
Вадим Арамилев, главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края: "Причина — это неумение плавать, оставление детей у воды без присмотра. Неблагополучная семья и вытекающие из этого все последствия".
Еще один человек погиб под Красновишерском в один из первых июльских жарких дней. Купальный сезон в самом разгаре, солнечная погода пока сохраняется. Счет трагедиям на воде не закрыт.
Полиция и инспекторы ГИМС увеличивают количество рейдов. Штрафовать будут пьяных и родителей, отпустивших детей купаться одних.
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