В Прикамье стартовала операция "Мак-2022"
Стражи порядка проверят места возможного произрастания наркосодержащих растений, а также адреса, по которым ранее зафиксированы факты употребления запрещенных веществ. Сотрудники полиции проведут профилактические беседы с населением о необходимости уничтожения на территории частных земельных участков очагов произрастания наркосодержащих растений. И расскажут гражданам об уголовной и административной ответственности, наступающей за их культивирование.
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