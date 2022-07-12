← В Перми проходят Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
Ограничение авиарейсов из Перми продлено до 18 июля
Полёты приостановлены в связи с началом спецоперации на Украине с 24 февраля, затем запрет продлевали несколько раз.
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← В Перми проходят Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.07.2022
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В Перми перенесут остановку «Кинотеатр Кристалл»
В Перми анонсировали открытие "Дома блогеров"
В Перми стартовал следующий этап опрессовки
В Мотовилихе откроются городские ярмарки
В селе Усть-Турка прошел краевой сельский сабантуй
В Индустриальном районе построен ФОК открытого типа
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