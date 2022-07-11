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МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы и сильный ветер
В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют во время грозы не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
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