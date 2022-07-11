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В Индустриальном районе построен ФОК открытого типа
В Минспорта Прикамья сообщили, что на объекте уложен новый асфальт, сделано покрытие на площадках для игры в баскетбол, мини-футбол и волейбол, а также в зоне для воркаута, где уже установлены всесезонные тренажеры. Кроме того, обустроена дренажная система футбольного поля, уложены газон с искусственной травой и резиновое покрытие на беговых дорожках.
Строительство объекта началось в 2021 году в рамках национального проекта «Демография». На его возведение направлено 20 млн руб. из федерального бюджета.
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