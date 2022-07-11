В Пермский край этапировали четверых мошенников, задержанных в Казани

В Пермский край для проведения следственных действий этапировали четверых мошенников, задержанных в Казани. Их подозревают в том, что они похитили больше 12 с половиной миллионов рублей у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой, чей сын погиб, исполняя свой воинский долг во время специальной операции на Донбассе.Валентина Нечаева, мать погибшего: "Позвонила женщина, сначала представилась Центробанком, говорит, что мошенники пытались оформить на вас кредит".С этого звонка и была запущена масштабная афера, в ходе которой Валентина Нечаева лишилась более 12 с половиной миллионов рублей. Деньги эти по большей части — выплаты членам семей погибших военнослужащих. Извещение о смерти сына Артема женщина получила буквально накануне. Более того, здесь же все личные сбережения и даже деньги, взятые в кредит.Валентина Нечаева, мать погибшего: "В месяц платить нам по кредитам 48 тысяч, у меня просто нет таких денег. Зарплата у меня 16, а платеж 19".Работали мошенники профессионально, в переписке с жертвой фигурируют и сотрудники Центробанка и следователи. Все длилось ни один день, деньги просили переводить небольшими суммами.Предлогом для мошенников послужила якобы утечка личных данным, так что потребовалось срочно застраховать все расчетные счета. Для этого использовали переводы на подконтрольные банковские карты и электронные кошельки, часть денег вообще просили внести наличными через банкомат.Каждый из мошенников в группе, судя по всему, отвечал за свой фронт работ. Один только обналичивал. Другой, видимо, знаком с общей бухгалтерией. Третий как обычно не при чем.Четверо подозреваемых — молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. Снимали квартиру в Казани, где и были задержаны.Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Выяснилось, что задержанные арендовали квартиру и организовали в ней, так называемый, штаб, из которого координировали операцию по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные им счета".В ходе задержания в квартире у подозреваемых было изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. В ближайшее время следователь обратиться в суд для избрания меры пресечения.