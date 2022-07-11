← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.07.2022
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы и сильный ветер →
В Пермский край этапировали четверых мошенников, задержанных в Казани
Валентина Нечаева, мать погибшего: "Позвонила женщина, сначала представилась Центробанком, говорит, что мошенники пытались оформить на вас кредит".
С этого звонка и была запущена масштабная афера, в ходе которой Валентина Нечаева лишилась более 12 с половиной миллионов рублей. Деньги эти по большей части — выплаты членам семей погибших военнослужащих. Извещение о смерти сына Артема женщина получила буквально накануне. Более того, здесь же все личные сбережения и даже деньги, взятые в кредит.
Валентина Нечаева, мать погибшего: "В месяц платить нам по кредитам 48 тысяч, у меня просто нет таких денег. Зарплата у меня 16, а платеж 19".
Работали мошенники профессионально, в переписке с жертвой фигурируют и сотрудники Центробанка и следователи. Все длилось ни один день, деньги просили переводить небольшими суммами.
Предлогом для мошенников послужила якобы утечка личных данным, так что потребовалось срочно застраховать все расчетные счета. Для этого использовали переводы на подконтрольные банковские карты и электронные кошельки, часть денег вообще просили внести наличными через банкомат.
Каждый из мошенников в группе, судя по всему, отвечал за свой фронт работ. Один только обналичивал. Другой, видимо, знаком с общей бухгалтерией. Третий как обычно не при чем.
Четверо подозреваемых — молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. Снимали квартиру в Казани, где и были задержаны.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Выяснилось, что задержанные арендовали квартиру и организовали в ней, так называемый, штаб, из которого координировали операцию по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные им счета".
В ходе задержания в квартире у подозреваемых было изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. В ближайшее время следователь обратиться в суд для избрания меры пресечения.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.07.2022
Губернатору представили комплексный план развития Красновишерского городского округа
В сети зоомагазинов «Мой зверь» проходит благотворительная акция
Обнаружен и опознан. В Прикамье тестируют систему распознавания лиц через камеры видеонаблюдения
Синоптики обещают жаркую погоду как минимум до 15 июля
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.07.2022
В Кировском районе Перми открылась городская ярмарка
В Пермском крае задержан сбежавший из колонии-поселения осужденный
На заседании краевого правительства обсудили темпы "гаражной амнистии"
В июне пермские спасатели 96 раз предупредили несчастные случаи на воде
Добавить комментарий: