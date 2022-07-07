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В сети зоомагазинов «Мой зверь» проходит благотворительная акция
Покупка товара в зоомагазине - как один из вариантов помощи приютам для бездомных питомцев. Такая акция была объявлена в Перми в сети "Мой зверь".В каждом магазине установлена специальная корзина, «подарки» из которой отправляют в приют для собак «Доброе сердце». Сейчас в нем содержатся более 400 собак. Пожертвовать можно корм, медикаменты, средства для обработки, а также игрушки и амуницию.
Маргарита Куликова, сотрудник приюта для собак «Доброе сердце»: ""Мой зверь" является нашим надежным другом уже 5 лет. Это огромный вклад в жизнь приюта, потому что те подарки, что нам привозят - актуальные и важные вещи."
В независимости от того на подарок приюту или для своего питомца выбирается товар, консультанты магазина всегда подскажут, что лучше подойдет. И расскажут про актуальные акции. К примеру, сейчас тут проходит июльская распродажа.
Дарина Наговицина, продавец-консультант сети зоомагазинов «Мой зверь»: "Сейчас у нас проходит акция «июльская распродажа» - это скидка 25 процентов на все сопутствующие товары. Амуниция для кошечек и собачек, шлейки, поводочки, на рулетки сейчас 25% скидка."
С выгодой можно взять миски, лежанки, одежду для питомца. С отдельной скидкой можно найти и товары, у которых подходит к концу срок годности. Их можно, к примеру, подарить приюту, здесь ими воспользоваться успеют.
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