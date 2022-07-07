Обнаружен и опознан. В Прикамье тестируют систему распознавания лиц через камеры видеонаблюдения

В Перми и Березниках готовится к запуску новая система видеонаблюдения. Программное обеспечение поможет распознать людей, находящихся в розыске.Найти пропавшего ребёнка лишь по одной фотографии. В теории это возможно уже в ближайшем будущем, говорят в региональном центре информационного развития. Руководитель проектов Максим Михеев демонстрирует возможности новой системы видеонаблюдения. Сейчас специалисты формируют единую базу видеокамер по всему краю. Она позволит контролировать, как благоустройство, например, озеленение территорий, так и ремонт ключевых объектов в Прикамье.

Максим Михеев, руководитель проектов ГБУ «Центр информационного развития Пермского края»: "Видеоаналитика, которая позволяет подсчитывать количество зашедших и вышедших людей на стройку, количество людей без каски, без средств защиты. Есть даже такие видеоаналитики, которые позволяют подсчитывать количество грузов." Программное обеспечение также поможет распознать людей, находящихся в розыске. Алгоритм "выхватывает" лица прохожих и сравнивает с теми, что есть, например, в базе МВД. Если личность нарушителя совпадает - полицейским автоматически отправляется уведомление - с местом положения и данными о личности.Сегодня к системе подключены камеры на автовокзалах, МФЦ, миграционных центрах и на улицах семи городов Прикамья. С этой недели в базе также уличные камеры дирекции дорожного движения. Это порядка 60 устройств на городских трассах.

Андрей Леснов, менеджер департамента прикладных проектов Пермского филиала ПАО "Ростелеком": "Сейчас на платформу заведены видео-потоки 670 камер региона, 552 из них находятся на пермских улицах. В миграционном и многофункциональных центрах, а также у автовокзала столицы Прикамья."

Запустить систему распознавания лиц в Прикамье планируется уже в ближайшее время. Для сотрудников правоохранительных органов - это возможность видеть деяния нарушителей не в записи, а уже в реальном времени. А значит, быстрее реагировать на вызовы.