Губернатору представили комплексный план развития Красновишерского городского округа

Комплексный план развития Красновишерского городского округа защищали на системном часе у губернатора Дмитрия Махонина. Он включает задачи в спектре от жилищно-коммунального хозяйства до спортивной инфраструктуры. Что делается, а что предстоит?Восстановление аллеи возле памятника Ленину для жителей Красновишерска имеет особое значение. Ранее здесь располагался Дом культуры «Вишера». Но после пожара здание было утрачено. Работы на аллее должны закончиться к сентябрю. Построить новый ДК на месте старого планируется при поддержке краевых властей к 2024 году.Также общественные пространства преображаются в округе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Пример - благоустроительные работы во дворе на улице Советской. Уделяется внимание и жилищному строительству. На улице Спортивной проходит капитальный ремонт крыш. Здесь уже смонтирована новая кровля. Также в планах у муниципалитета обеспечить благоустроенным жильём людей, проживающих в аварийных домах.Ещё одна важная часть развития округа - создание условий для здорового образа жизни. В том числе для этого на спортивной площадке 1-й школы устанавливают уличные тренажёры. А вот качество образования зависит и от того, в каких условиях его получают. Сейчас в Красновишерске идёт ремонт в трех образовательных учреждениях. Все эти объекты - составляющие комплексного плана развития Красновишерского городского округа, защита которого прошла на системном часе под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Подобные комплексные планы развития по поручению главы региона разрабатываются во всех муниципалитетах края.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надо более амбициозные задачи ставить по развитию туризма, по созданию новых рабочих мест. Большие проблемы в последние годы были в ЖКХ, проблемное прохождение осенне-зимнего периода, надо более активнее участвовать в федеральных проектах." Глава региона поддержал представленный план и поручил профильным ведомствам подключиться к работе с муниципалитетом, в том числе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и газификации.

Евгений Верещагин, глава Красновишерского городского округа: "Газ у нас привозной, и были у нас определенные перебои. Сегодня уже можно говорить, что это свершилось, подключился и наш губернатор к решению этого вопроса, и уже подписано соглашение с «Газпромом» о строительстве магистрального газопровода в Красновишерский и Чердынский городской округ."