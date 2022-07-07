← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.07.2022
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Синоптики обещают жаркую погоду как минимум до 15 июля
Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "Ожидания наши таковы, что до 15 июля включительно, у нас будет еще по-летнему жаркая погода. Это когда столбик термометра выше 25 градусов. 15 июля - это уже день "икс", когда возможен уже переход - либо мы продолжим еще ощущать на себе лето, либо мы почувствуем, что оно заканчивается, снова пойдут дожди и снова температурный фон будет значительно ниже нормы".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.07.2022
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