Синоптики обещают жаркую погоду как минимум до 15 июля

Сегодня в Прикамье придет настоящая жара. Синоптики дают прогноз на +28…+30 градусов. Но при этом возможны локальные и сильные дожди. Такая погода, по оценкам метеорологов, продлится как минимум до конца следующей недели. А дальше - пока не понятно. Но есть вариант того, что пермское лето на этом не кончится.Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "Ожидания наши таковы, что до 15 июля включительно, у нас будет еще по-летнему жаркая погода. Это когда столбик термометра выше 25 градусов. 15 июля - это уже день "икс", когда возможен уже переход - либо мы продолжим еще ощущать на себе лето, либо мы почувствуем, что оно заканчивается, снова пойдут дожди и снова температурный фон будет значительно ниже нормы".