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С 16 июля в Перми вырастет размер штрафа за безбилетный проезд
Кроме того, с 1 сентября вступит в силу изменение, позволяющее не штрафовать за безбилетный проезд владельцев безлимитных проездных. При первом нарушении предполагается ограничиваться предупреждением. При повторных нарушениях размер штрафа, как и сейчас, составит 500 рублей.
В департаменте транспорта администрации Перми заявили, что встреча с контролёром для безбилетников практически неизбежна. В пермских трамваях и автобусах контролёры регулярно проводят проверки оплаты проезда. Количество составленных актов за безбилетный проезд за последний месяц выросло почти в 20 раз.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.07.2022
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