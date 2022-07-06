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В Перми вынесен приговор супругам-лжериэлторам, обманувшим 35 человек
Используя статус мужчины как индивидуального предпринимателя, они организовали агентство недвижимости, арендовали офис и разместили рекламу в средствах массовой информации.
Супруги находили граждан, не обладающих достаточными сведениями об особенностях совершения сделок с недвижимостью, о ценообразовании, а также о порядке оформления соответствующих документов и правовых последствиях их подписания. В круг потерпевших зачастую входили асоциальные лица, злоупотребляющие спиртными напитками, легко внушаемые и доверчивые. Соучастникам удавалось находить сведения о наличии задолженности по коммунальным платежам у собственников жилья.
"Они склоняли таких граждан к продаже квартир, комнат, гарантируя им приобретение иного меньшей стоимостью, с разницей в суммах, которая позволила бы им погасить образовавшуюся задолженность. Иногда женщина представлялась потенциальным потерпевшим сотрудником Управляющей компании по взысканию задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства или юристом. Это позволяло ей манипулировать жертвами, лишая их возможности правильно осознавать происходящее. В ходе сделки злоумышленники убеждали собственников оставлять у них на хранение деньги, полученные от продажи жилья. Потерпевшие соглашались, не подозревая, что они больше свои сбережения не увидят", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Для того, чтобы граждане не обращались с заявлениями в полицию, соучастники в течение длительного времени передавали им незначительные суммы на проживание, личные расходы, аренду жилья. Создавали видимость своей добросовестной риэлторской работы по поиску жилья взамен проданного, находили квартиры, якобы планируемые к приобретению, демонстрировали их, публично передавали задатки продавцам.
В общей сложности лжериэлторам удалось обмануть 35 жителей Перми, причинив им ущерб в размере более 33 млн. рублей. Противоправную деятельность, которую осуществляли супруги в период с 2009 по 2018 годы, пресекли сотрудники ОЭБиПК и ОУР УМВД России по г. Перми.
Суд приговорил мужчину 1985 года рождения к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
Его соучастница, женщина 1973 года рождения, приговорена к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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