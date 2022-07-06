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В июне пермские спасатели 96 раз предупредили несчастные случаи на воде
Также в июне в районе станции «КамГЭС» удалось сохранить жизнь троим пермякам. Кайтсерферов достали из воды 29 июня. Кстати, это не единственный случай, когда любителям экстремальных видов спорта оказывали помощь. Еще один случай произошёл 25 июня всё там же – в районе КамГЭС.
Напомним, что до 31 августа для горожан доступны четыре организованных места отдыха у воды, они были приведены в порядок, на них имеются стационарные посты спасателей. Это места отдыха на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды.
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