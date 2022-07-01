← В Дзержинском районе Перми сданы первые семь дворов, отремонтированных по нацпроекту
Экономит деньги, время и нервы. В Перми активно применяется бестраншейный метод замены труб
Маргарита Черешнева, председатель ТСЖ дома по ул. Пушкина, 27: "Мы восстановили один канализационный выпуск, заменили два, и в этом году мы продолжаем работать в этом направлении, чтобы избежать аварийных ситуаций в дальнейшем, меняем 6-й подъезд." В большинстве домов старше 30 лет в подвалах уже произведена замена труб водоотведения на пластиковые, но последние 6-8 метров, которые идут под землей до колодца, оставлены без ремонта. Они и являются источником аварий.
Галина Мымрина, председатель ТОС «Покровский»: "Это безболезненный метод и он никак не влияет на раскопки, на перекрывания улиц. Общественное самоуправление за такое производство работ." Новый метод не дороже традиционного. Сначала проводится диагностика, находят поврежденные участки, затем приступают к замене. Своевременный ремонт помогает избежать аварий и как следствие - дополнительных затрат на их устранение.
Алексей Шаталов, директор компании «ТрансСтройКомплект»: "Срок службы трубы, которую мы применяем, достаточно большой - 30-50 лет. Не нужно оформлять разрешений на земляные работы, все это происходит в течение 4 часов."
При производстве работ диаметр существующей трубы можно увеличить, а так как нет раскопок, коммуникации, которые находятся рядом, остаются целыми и не существует риска их повредить.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Дзержинском районе Перми сданы первые семь дворов, отремонтированных по нацпроекту
Губернатор проинспектировал ход благоустройства 66 квартала эспланады
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2022
Капремонт моста через Мулянку идет с опережением графика
На Пермский марафон уже зарегистрировалось почти 7000 человек
На трассе Полазна-Чусовой завершается строительство дополнительных полос
Со 2 июля ограничат движение транспорта на 50 км трассы Пермь – Екатеринбург через примыкание в село Платошино
В Перми будет сохранен и благоустроен Сад Соловьёв
С 1 июля стартует «Дачная амнистия 2.0»
В Перми прошла открытая тренировка участников турнира по ММА
Добавить комментарий: