Экономит деньги, время и нервы. В Перми активно применяется бестраншейный метод замены труб

Экономит деньги, время и нервы. Это про бестраншейный метод замены труб. Применяется он сейчас в Перми при перекладке сетей водоотведения.Специальная установка затягивает новую пластиковую трубу под землю вместо старой чугунной. Изношенная коммуникация в этот момент разрушается. Таким образом, компания «ТрансСтройКомплект» производит замену труб из подвала дома до канализационного колодца бестраншейным способом.Бестраншейный метод экономит нервы, время и деньги, рассказывает председатель ТСЖ дома №27 по улице Пушкина Маргарита Черешнева. Обычно чтобы заменить трубу, вызывают технику, перекрывают тротуары и работы могут растянуться надолго. Здесь в течение дня все будет сделано без особого шума, и не нужно будет восстанавливать благоустройство территории.Маргарита Черешнева, председатель ТСЖ дома по ул. Пушкина, 27: "Мы восстановили один канализационный выпуск, заменили два, и в этом году мы продолжаем работать в этом направлении, чтобы избежать аварийных ситуаций в дальнейшем, меняем 6-й подъезд." В большинстве домов старше 30 лет в подвалах уже произведена замена труб водоотведения на пластиковые, но последние 6-8 метров, которые идут под землей до колодца, оставлены без ремонта. Они и являются источником аварий.Галина Мымрина, председатель ТОС «Покровский»: "Это безболезненный метод и он никак не влияет на раскопки, на перекрывания улиц. Общественное самоуправление за такое производство работ." Новый метод не дороже традиционного. Сначала проводится диагностика, находят поврежденные участки, затем приступают к замене. Своевременный ремонт помогает избежать аварий и как следствие - дополнительных затрат на их устранение.Алексей Шаталов, директор компании «ТрансСтройКомплект»: "Срок службы трубы, которую мы применяем, достаточно большой - 30-50 лет. Не нужно оформлять разрешений на земляные работы, все это происходит в течение 4 часов."При производстве работ диаметр существующей трубы можно увеличить, а так как нет раскопок, коммуникации, которые находятся рядом, остаются целыми и не существует риска их повредить.