В Дзержинском районе Перми сданы первые семь дворов, отремонтированных по нацпроекту

Первая партия дворов, отремонтированных по нацпроекту «Жилье и городская среда», сдана по всей Перми. К примеру, в левобережной части Дзержинского района уже готовы семь объектов. Кроме этого, подрядчики ставят еще и детские площадки. Так, уже отремонтированы дворы на Петропавловской, 109 и 111, Екатерининской, 167, 169, 171, Монастырской, 152 и 161. На очереди Крисанова 25, Плеханова, 13 и Малкова, 28. Крисанова, 5 обещают сделать раньше срока.Илья Воронов, начальник участка группы компаний «Спарго»: "Все работы выполняются в срок. Срок по программе — 31 августа. Работы будут выполнены значительно раньше. По гарантийным обязательствам гарантия на данную работу составляет 8 лет, на покрытие." Еще одно направление летнего благоустройства — установка новых детских площадок и строительство новых тротуаров. Так, больше 200 метров новой асфальтированной дорожки появилось на Парковом, вдоль гимназии № 10 - с этой инициативой выступил ТОС «Парковый-5».Михаил Черепанов, депутат Пермской городской думы: "Мне очень нравится с ними работать. Адекватность, корректность, быстрое реагирование. На любую просьбу, как с моей стороны, так и с их стороны — взаимовыгодно сотрудничество в полной мере. Это правда!"Всего в этом сезоне в четырех микрорайонах левого берега Дзержинского района Перми будет отремонтировано 9 дворов, 7 тротуаров и установлено 5 новеньких детских площадок.