Глава Перми с рабочим визитом побывал в Кировском районе

С рабочим визитом в Кировском районе побывал глава Перми Алексей Дёмкин. Вместе с депутатами городской думы он посетил знаковые объекты, где уже прошли или планируются большие благоустроительные работы к 300-летию Перми.Так, например, в Сквере имени Александра Невского до конца июля должны высадить более 400 кустов и деревьев, появится зона тихого отдыха. Ранее там сделали спортивную площадку для занятий баскетболом, мини-футболом и силовыми видами спорта. А в парке «Счастье есть» в сосновом бору в прошлом году было отремонтировано больше восьми тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. Заменено 80 комплектов скамеек с урнами, благоустроены места для кормления белок.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Мы возобновили выезды по районам города, где смотрим, как проходит исполнение работ по объектам благоустройства. Меняем ментальность людей. Когда жители Кировского района традиционно говорили: «Мы едем в город». Я думаю, что та городская среда, которая их окружает сегодня, они забудут эти слова, и будут говорить, что мы живём в одном большом городе Перми."Позже глава Перми встретился с жителями. Так как Кировский район один из самых больших в городе, было организовано включение сразу с двух точек. Свои вопросы смогли задать представители Водников и Закамска. Как лично, так и удаленно — в формате телемоста.Татьяна Вакатова: "Такой формат удобен. Именно видеоконференция, это даёт использование технических возможностей и не надо собираться всем в одном месте. И все мы видим и слышим друг друга."